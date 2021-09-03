世界盃足球資格賽正火熱開踢中，這次職業聯賽球星大部份都有為國出征，精采程度堪比世界盃正賽，而在台灣時間9月3日半夜迎來一場精彩戲碼，歐洲強權英格蘭作客對決匈牙利，這場比賽英格蘭分別有四人進球，終場以4：0解決對手，肯恩(Harry Kane)、史特林(Raheem Sterling)都有貢獻。

本場比賽獲勝後，英格蘭目前小組賽四戰全勝拿下第一，氣勢銳不可擋，其中主力戰將肯恩近況非常火燙，已經連續在13場大賽資格賽有進球，在這13場比賽中他進了17球，維持非常高的進攻效率，前陣子他曾遭遇轉隊風波，一度要離開熱刺，但最後宣佈留下，心也安定了不少。

在這場英格蘭作客匈牙利的比賽中，肯恩頂著隊長頭銜率隊出戰，總共進行了5次射門，其中4次都命中門框範圍內，攻擊欲望相當強烈，並在下半場時為球隊踢進1球，是致勝功臣之一，另外進球的三人則是史特林、馬奎爾(Harry Maguire)和萊斯(Declan Rice)。

今天到了比賽第55分鐘史特林率先進球，萊斯在中場抄截成功，迅速發動反擊，接著隊友在左路傳中，這時無人防守的史特林於球門7碼處起腳將球踢進，進球數1：0。第63分鐘一樣是由英格蘭在中場抄截得手，史特林這次扮演助攻手，於右路傳中，肯恩則抓準時間來一記「撲殺式」頭槌進球。

Brilliant win in front of a hostile crowd. Kept our composure well to make it four from four. Back to Wembley to try and keep the run going 🦁🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/dFQJEgWjHc — Harry Kane (@HKane) September 2 2021

接著到第69分鐘英格蘭又進球了，距離上一球時間僅6分鐘，離首球也只有14分鐘，蕭奧(Luke Shaw)先於左側開出角球，馬奎爾直接於球門10碼處頭槌攻擊，門將雖然第一時間把球微微擋住，但還是讓球溜進了門框，相當可惜，這讓英格蘭來到3：0絕對領先。

最後一個進球發生在比賽第87分鐘，格瑞利許(Jack Grealish)這次他當傳球角色，在禁區將球往外傳到位於球門25碼處的萊斯腳上，萊斯一記漂亮射門踢進球門右下角，讓英格蘭進球數來到4：0，而到了第89分匈牙利選手踢倒肯恩吞下黃牌，最後時間也來不及了，英格蘭終場就以4：0大勝對手。