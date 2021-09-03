國民黨台北市議員羅智強近來熱衷爬山，昨日（2）才在山上當起「步道巡檢員」，發現登山步道有大破洞，除立刻通報台北市政府來維修，跪在破洞處旁以防有民眾經過不慎摔傷。今日爬紗帽山，更在山頭高舉「國旗毛巾」，強調他熱愛台灣與中華民國的心情；照片一出，1小時即獲得5000個讚。

羅智強今日早上在臉書發文表示，他發願要攻克台北的100座山，今日完成了第24座：紗帽山。羅指出，紗帽山位於陽明山國家公園境內，因山型酷似古代官員的烏紗帽而得名，也因此被視為風水寶地，清代舉人陳霞林的祖母，就在此選址長眠。由於紗帽山常有蛇出沒，尤以毒蛇為最，故有傳言日本人曾在陽明山設立「毒蛇研究所」，並在戰敗後將毒蛇野放，才有那麼多毒蛇。

羅智強隨文附上一張他在山頭上高舉印著「I ❤ Taiwan」字樣的「國旗毛巾」的照片，強調：「我愛台灣，我愛中華民國，我愛台北的山。」

此文一出，1小時即獲得5000個讚、超過100則留言，迴響熱烈。網友紛紛回應：「大家都愛中華民國！樂愛這面青天白日滿地紅的國旗！」「這就是國民黨精神」、「我也愛台灣，也愛中華民國」、「戰神94強」、「國民黨要多一點這樣的新希望」、「邊爬山邊做選民服務，讚啦！」