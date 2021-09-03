昨（2日）深夜11時許，中和街投發生一起警匪追逐案。中和分局員警在安平路見一輛紅色轎車行跡鬼疑上前攔查，未料嫌犯拒不下車，見到員警上前後，還加足油門高速倒車衝撞警用機車，員警立刻對輪胎連開5槍將輪胎擊破，但駕駛頑強拒捕加速逃逸，經線上警力攔截圍捕，員警在板橋文化路一段一處小巷弄內發現遭棄置的自小客車，駕駛已逃逸無蹤，目前警方已調閱監視器追緝在逃駕駛。

狂男拒檢連撞2警車，警開5槍打爛輪胎逃板橋棄車。(戴志揚翻攝)

一名狂男拒檢連撞2警車，中和警開5槍打爛輪胎，嫌犯仍逃到板橋棄車。(戴志揚翻攝)

根據調查，中和分局安平所兩名警員在安平路見到該項紅色自小客未開大燈形跡詭異，立刻進行攔停實施盤查，查出車主為李姓男子，但盤查過程中，員警要求駕駛熄火下車，駕駛不肯卻直踩油門向後衝撞警用機車，又欲向前衝撞警方。

一名狂男拒檢連撞2警車，中和警開5槍打爛輪胎，嫌犯仍逃到板橋棄車。(戴志揚翻攝)

一名許姓員警立刻掏槍，鳴槍警告後連續朝輪胎射擊5槍制止防制危害擴大，但駕駛仍往板橋方向逃逸，警方立刻立即跨區通報攔截圍捕，最後於新北市板橋區文化路一段270巷內發現車輛棄置路邊，駕駛已棄車逃逸。

警方表示，目前正釐清該車是否為車主李男所駕駛，目前已並調閱沿路監視器，積極緝捕到案。