不只全聯，許多賣場都有這項規定，婆婆媽媽可能不知道，不小心違規。有網友在臉書分享，她到全聯購物時，因為眼睛不好，所以拿相機把最下方的商品拍下想看清楚價格，結果被店員阻止才知道不能拍照，讓她頓時覺得好糗。貼文一出引起討論，許多網友們驚呼，「第一次聽說耶！」

一名女網友日前在「我愛全聯好物老實說」臉書社團發文，詢問大家有沒有在全聯拍商品被店員阻止的經驗？她表示因為眼睛不好，而商品放在最下面、要拍下來看價格而已，沒想到立刻被店員制止，場面瞬間有些尷尬。這項規定讓她相當無奈，「不然要叫我趴在地上看嗎？」

貼文一出引起熱烈討論，一些網友對看不清楚標價表示共鳴，「我還以為只有我這樣，我到全聯買東西都要戴眼鏡」、「我也是常常眼睛不好，乾脆用拍的放大看」、「其實拍照有時候只是因為我們老花眼，看不到字」。

雖然有網友認為賣場不能拍照是常識，但是也有不少曾在全聯拍照的網友表示，因為沒被店員阻止過，第一次知道有這項規定，「原來有規定不能拍？」、「我現在才知道不能拍耶，之前都沒被阻止過」、「原來不能拍喔⋯可是這個社團經常看到全聯架上照，我以為一切都很合理」、「我還直接視訊勒...看要買什麼菜啊」。