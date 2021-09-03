曾擔任全國律師公會理事長的知名律師劉宗欣，因遭新光金公主吳欣盈指控，8年前與華南銀行副董事長林知延一起，找徵信社在她座車偷裝GPS非法監控行蹤，劉不僅遭判拘役15天定讞，也被北檢及台北律師公會移送懲戒，律師懲戒委員會決議對劉宗欣警告處分。

2011年華南金控第3代長子林知延，與新光金控大公主吳欣盈結婚，被喻為王子與公主的世紀婚禮，但婚後卻因故屢生爭執，林在2013年透過律師劉宗欣找徵信社協助，在當時的妻子吳欣盈座車上裝GPS，還跟監偷拍，吳女發現後憤而提告。

一審判林無罪，二審改判拘役20天，案經上訴最高法院撤銷發回，台灣高等法院更一審依竊錄非公開活動罪將林知延判拘役15天，同案被告律師劉宗欣，也判處拘役15天，都可易科罰金，刑事部分已定讞。

台北地方檢察署及台北律師公會認為，劉宗欣違反律師法，將66歲的劉男移付懲戒；劉辯稱，不同法院間就車輛之GPS軌跡是否屬「非公開活動」亦有歧見，應不得認定他違背律師忠實義務，且也沒有證據可證明他受委任時所為之建議或判斷，有何違反律師法等。

律師懲戒委員會認定劉宗欣轉告林知延，經同意後由徵信業者完成安裝GPS，共同犯竊錄非公開活動罪，違反律師法及律師倫理規範且情節重大，但考量他從事律師業務數十年，兢兢業業執行職務，懲戒警告處分。可請求覆審。