2014年黃姓律師開庭時，怒罵法官「扯巴淡」，他還責怪法官不懂還指揮訴訟啊，真是被氣、氣炸了，他如果血壓高中風，法官要負責，刑事部分他遭判刑7月定讞，新北地檢署及律師公會將他移送懲戒，律師懲戒委員會決議處分停止執行職務1年。

2014年10月8日上午，黃男在新北地方法院法庭內，因他行反對詰問時間歷時過久，經審判長促其注意詰問時間，他要求改期繼續詰問時，竟侮辱審判長及公訴檢察官，指被告改期接受檢察官的蹂躪，罵擔任審判長的白姓法官，不要在那邊扯巴淡等。

黃遭檢方起訴後，法院依侮辱公務員及違反法庭秩序命令等罪，處有期徒刑2月、4月、2月，執行有期徒刑7月確定，檢方及台北律師公會也認定，他違反律師法及律師倫理規範，移送懲戒。

律師懲戒委員會認定，律師應謹言慎行，以符合律師職業之品位與尊嚴，律師應協助法院維持司法尊嚴及實現司法正義，並與司法機關共負法治責任，但黃男卻惡意詆譭司法人員，損害司法尊嚴或公正形象，決議將他停止執行職務1年。可請求覆審。