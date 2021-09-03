圖為民眾打疫苗的畫面。（資料照/郭吉銓攝）

全球疫情嚴重，台灣若要兼顧經濟與防疫，打疫苗是最重要解方，但眼看許多國家疫苗已開打到第三劑，而我們至今連第一劑都尚未達到令人滿意的覆蓋率。但指揮官陳時中日前回應明年是否加買3000萬劑BNT時，表示這個數量可能稍多了點，讓許多人傻眼。媒體人黃暐瀚昨指出，台灣到底需要多少疫苗？依最新施打資料，打完第一劑42%，打了第二劑僅3.9%，台灣人口數2350萬人，扣掉1至11歲不能打疫苗的220萬人，台灣需要打疫苗的人口數，精準來說，是2130萬，如果要打三劑（扣掉已經施打的部分），那麼台灣還得再有5295萬劑疫苗才行。

黃暐瀚昨(2日)在臉書舉例，在飯店用早餐，一口氣拿了多個荷包蛋，要給老婆、小孩一起吃，未料他們都不吃，我怎麼知道「人間美味」荷包蛋，居然孩子都不要，但至少自己也算了人數，因此他認為「疫苗到底需要多少？政府也可以開誠布公，告訴大家。」

至於疫苗數量，黃暐瀚說，AZ還有673萬未到貨，Covax415未到貨（後續還會不會有Covax疫苗？可能機率不高），BNT1500萬，莫德納355萬，加上明年規劃的2000萬劑，全部加起來，大約4943萬劑，還差一點點，如果都到貨、如果不延遲、如果國產疫苗也可以被民眾接受的話。

因此黃暐瀚說，所以自己才說要不要買BNT是選擇題，不是非買不可，但加買，對台灣是多一分保障，也許不買到3000萬，但1000萬呢？500萬呢？買不買呢？能做決定的人，該是承擔起這個決定的時候了。