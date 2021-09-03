40歲李姓男子1日晚間11時許，駕駛紅色汽車行經新北市中和區安平路時遇警方臨檢，李男卻加速衝撞警用機車，警員立即朝車輛連開5槍。（翻攝）
40歲李姓男子1日晚間11時許，駕駛紅色汽車行經新北市中和區安平路時遇警方臨檢，李男卻加速衝撞警用機車，警員立即朝車輛連開5槍。（翻攝）
拒檢衝撞警用機車 警連開5槍制止

40歲李姓男子1日晚間11時許，駕駛紅色汽車行經新北市中和區安平路時遇警方臨檢，李男卻加速衝撞警用機車，警員立即朝車輛連開5槍，李男往板橋方向逃逸，警方同時通報線上警網支援，最後於板橋文化路發現該車輛，但李男已逃逸無蹤，警方正擴大追緝。

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