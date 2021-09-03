新北男拒檢竟衝撞警用機車 警連開5槍仍被逃逸 09:222021/09/03 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 40歲李姓男子1日晚間11時許，駕駛紅色汽車行經新北市中和區安平路時遇警方臨檢，李男卻加速衝撞警用機車，警員立即朝車輛連開5槍。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 40歲李姓男子1日晚間11時許，駕駛紅色汽車行經新北市中和區安平路時遇警方臨檢，李男卻加速衝撞警用機車，警員立即朝車輛連開5槍。（翻攝） 拒檢衝撞警用機車 警連開5槍制止 40歲李姓男子1日晚間11時許，駕駛紅色汽車行經新北市中和區安平路時遇警方臨檢，李男卻加速衝撞警用機車，警員立即朝車輛連開5槍，李男往板橋方向逃逸，警方同時通報線上警網支援，最後於板橋文化路發現該車輛，但李男已逃逸無蹤，警方正擴大追緝。 追捕嫌犯違規左轉害騎士重傷 新莊偵查隊長：會負起責任 澎湖適時適度鬆綁 快速活絡經濟 #李男 #衝撞 #警用機車 #連開5槍 #板橋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 C羅 北風北絕殺愛爾蘭 04:102021/09/03 運動天地 北市深夜不平靜 5人持刀追砍上演飛車追逐 警速逮9人 17:422021/09/02 社會 中和失智男愛遊車河 家屬著急報警尋人 12:542021/09/02 社會 直擊》狂男拒檢連撞2警車 警開5槍打爛輪胎逃板橋棄車 08:352021/09/03 社會 噴水柱擊加州野火 造雪槍原為好萊塢特效設計 11:492021/09/02 國際 奧創詐7億 東吳幫瓦解8人送辦 04:102021/09/03 社會新聞 狂男開贓車酒駕「拒檢撞警車」 板橋警開15槍逮人 03:472021/09/02 社會 好友酒後口角互砍見骨 只因不滿愛炫耀「天龍國人」 11:212021/09/02 社會 傳訊息調戲好友前妻慘遭亂棒打死 6名兇嫌遭起訴 17:132021/09/02 社會 半裸火辣越女替男客做手工 被逮稱「他很帥」自願特別服務 12:032021/09/02 社會 北市3警涉貪 內湖刑警收毒梟20萬遭羈押另2警交保 07:582021/09/03 社會 社會熱門新聞 獨家》國道台中大雅段跨越橋 高掛女子遺體懸空超驚悚 - 社會 林口嬤帶孫上阿里山失蹤8天 她驚曝：不打算帶孫女回家了 - 社會 公公頻偷拍又自傳裸照喊「腰好細想抱妳」 人妻無助崩潰 - 社會 張宏年綁架案「藏鏡人」疑遭陳益華供出 掀起台中道上波瀾 - 社會 綁架前台中副議長張宏年 薛球集團陳益華獄中寫信求面會遭告恐嚇 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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