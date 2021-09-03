晶瑞光(6787)前7月合併營收為1231萬元，年增32.21%，晶瑞光正式啟動申請上市(櫃)案，預計明年上市(櫃)掛牌。

晶瑞光成立於1999年，主要服務項目為半導體晶圓產品及陶瓷基板切割代工、光學元件玻璃鍍膜加工，目前主要商品項目仍持續推動各式窄頻帶通濾光片、紅外線截止濾光片、新藍玻璃濾光片、客製化鍍膜光譜設計等製造與銷售。

根據諮詢機構Yole Developpement的預測，受益於手機與汽車ADAS市場可預見的爆發式增長，全球3D成像與感測的市場規模將從2016年的13億美元增長至2022年的90億美元，年複合成長率(CAGR)達到38%，而NBPF(Narrow Band Pass Filter)窄帶濾光片是TOF鏡頭的核心組件，毛利率高，生產難度大，目前全球只有Viavi Solutions,Inc、水晶光電、晶瑞光電3家有量產能力。

由於中美關係緊張，水晶光電被歐美大廠屏除在供應鏈之外，致使VIAVI目前產能已滿載，在只能靠以價制量的策略下，歐美大廠紛紛尋求「第二供應商(2nd-source)」，晶瑞光因擁有全球唯二量產專利設備技術受惠，其中又以晶瑞光原本就取得供應商資格的-ST意法半導體最為積極，第4季可望正式下量產單。

晶瑞光身為先進光(3362)重要零組件『新藍玻璃濾光片』，亦是自駕ADAS 8吋窄帶濾光片TOF鏡頭全球唯二、亞洲唯一合格供應商，晶瑞光樂觀預期，第4季合併營收可望有不錯表現。