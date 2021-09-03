3日隔夜美股3大指數小漲，因美國上周初次需請領就業輔助金人數低於市場預期。不過，投資人也在等待美東時間3日欲公佈的8月非農就業相關報告，來判斷美國聯準會未來政策利率走向。道瓊漲131.29點或0.37%，收35443.82點。那斯達克漲21.80點或0.14%，收15331.18點。標普500漲12.86點或0.28%，收4536.95點。交易時，那斯達克最高漲至15380.07點，標普500漲至4545.85點，盤中雙雙又創歷史新高。

那斯達克與標普500一度又創新高，延續8月上漲態勢。科技與成長類股重新受到市場青睞。不過，這表示部分投資人反倒對景氣復甦感到不安，因為在新冠病毒發展不明時，這些股票也被視為防禦型標的。

美東時間1日，ADP民間部門一份人力相關報告指出，美國8月民間機構新增就業數為37.4萬，遠低於市場預期的62.5萬，經濟成長是否受阻又成為大家擔心議題。

2日美國經濟數據方面，美國政府表示，截至8月28日當周美國首次請領就業金人數為34萬，降至2020年新冠疫情爆發以來最低。同時，也較市場預估值34.5萬要來得少。而在更早一周的數值上修1000人至35.4萬，因此，本周較前一周修正相比，人數減少1.4萬。

分析師指出，需要就業輔助金的人數雖一直在減少，但仍高於疫前水準。新變種病毒株擴散快速，經濟前景不確定性增加，未來不排除還是有大量裁員的風險。

美東時間3日，也將公佈8月非農就業人數報告。市場預估將從7月時一度增加94.3萬，可能會減至72.5萬。若真如預測，表示勞動力市場復甦力道已減緩。

美國聯準會主席鮑爾曾強調過，需要看到亮眼經濟數據後，才會真正開始縮減目前的巨額債券購買規模。因此，3日這份非農就業數據相當受到高度關注。

天災方面，美國受到熱帶風暴艾達帶來的暴雨與龍捲風侵襲後，紐約州與新澤西州的州長，日前分別宣佈均進入緊急狀況。不幸的是，颶風與暴雨至少已造成9人死亡。同時，紐約也一度幾乎暫停所有地鐵運行，而非必要性外出的車輛，基本上是禁止在街上行駛的。

道瓊成分股中，雪佛龍石油漲2.09%，開拓重工漲1.84%，美國聯合健康漲1.52%，波音也漲1.24%。

美Nikola與德Bosch達成電池合作協議。新創電動卡車業者Nikola將可生產Bosch的車用電池模組，並計畫於2023推出。

人工智慧家庭感應器開發商Focus Universal於1日甫上市，2日股價收漲高達2.78倍。

寵物用品線上零售業者Chewy大跌9.29%，因最新財報不如市場預期。