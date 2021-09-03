國民黨立委馬文君探訪長者，在其客廳牆壁上發現自己陳年競選文宣。（圖／取自馬文君臉書）

國民黨立委馬文君探訪長者，在他們家中發現自己陳年競選文宣。（圖／取自馬文君臉書）

國民黨南投區立委馬文君關心老人與兒童相關議題，近日專程前往探視長者，結果意外在長者家客廳牆壁上與床頭邊，發現自己多年前的競選文宣照，讓馬相當感動，不僅拱手、鞠躬向長者們致謝，更誓言必不辜負這份信任與付託。此文一出，有網友稱讚「好美麗的照片」、「忍不住哭了」，表示十分感動。

馬文君昨日（2）在臉書發文指出，她近日前往探訪長者，意外發現他們在床頭邊、餐桌旁、牆壁上，貼著自己好多年前的競選文宣照片，這讓她心中滿滿感動，除了向長者們致謝，更認為這是一份信任與付託，同事也是她持續努力進前的動力。

照片中馬文君拱手向長者致謝，雙方笑臉盈盈、氣氛熱絡，兩張不同年份、早已泛黃的陳年競選文宣則高掛客廳牆壁上，相當顯眼；不僅如此，一位臥病在床的長者也在床頭貼著她的昔日競選文宣，因長者行動不便，她特地彎下腰致意，長者也微笑舉手回應。

此文一出，網友紛紛回應：「看了好感動，忍不住哭了！」「好溫馨的照片，好美麗的照片，感動」、「我們家也有一個阿婆鐵粉，把文宣直接夾在客廳的桌子下，她說這樣就可以天天看到心情好」、「這就叫鐵粉」、「立委有用心大家都看在眼裡、記在心裡」、「委員加油！希望您能持續監督中央，推動對人民有益的法案」。