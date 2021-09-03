突破性感染頻傳，甚至有境外移入個案混打3劑疫苗仍確診。精神科醫師沈政男表示，疫苗不是金鐘罩，打完疫苗也無法恢復正常生活，突破性感染得重症的機率是沒打疫苗者的75％。只能說疫苗保護力與非疫苗防護手段有關，不好好戴口罩，打完2劑mRNA疫苗的突破性感染機率也高達六成。

沈政男昨在臉書發文表示，每個階段的防疫主題都不一樣，現在這個階段最熱門的就是「突破性感染」。全世界都在搶打疫苗，以色列絕對是打得最兇也最充分的國家，但如今卻每天新增上萬例的確診個案。那些說打疫苗可大幅降低重症與住院率的，都是英國Alpha變種時代的思維，如今印度Delta變異株已經君臨大地了。

沈政男分享最新一期《新英格蘭醫學期刊》的研究，加州大學聖地牙哥附設醫院的醫療人員今年6月前完整施打疫苗的保護力超過90％，但到了7月卻只剩下65.5%。也就是說，打了兩劑mRNA疫苗，得到突破感染的機會依然高達35%，只要有3個沒打疫苗的人被感染，就可能有1個打過疫苗的人被感染。 更不要說只打過一劑疫苗的人。

沈政男指出，許多人以為打疫苗後染疫，90％以上都是輕症。不過，根據發布在《刺胳針感染醫學期刊》上的英國研究指出，突破性感染得到重症的機率是沒打疫苗者的75％，住院機率則是30至40％左右。「所謂打了疫苗，即使染疫也是輕症，主要原因是打了疫苗後，染疫機會大大降低，但染疫後重症的機會其實沒降太多。」

沈政男認為，疫苗保護力與非藥物防護手段根本無法分開，加州大學附設聖地牙哥醫院的醫護在7月突破性感染機率大增，除了因為Delta開始盛行，也跟口罩強制令解除有關；以色列也是如此，民眾打完兩劑疫苗就有恃無恐，什麼防疫手段都不管，才讓Delta趁虛而入。

沈政男說， 以色列的染疫、住院與死亡曲線與一年前疫情最熾烈時，相差不多了。不是說新冠疫情會流感化？只要疫苗打到70、80％的覆蓋率，達到群體免疫就能與病毒共存？「大錯特錯連三錯！以色列就是前車之鑑。」

沈政男接著說，若打完疫苗不戴口罩，認為反正有2劑mRNA疫苗就是神功附體，再多的病毒都不怕，那病毒將如潮水一般，衝垮抗體防線，攻入體內。「新冠疫苗雖好，即使是mRNA疫苗，都不是金鐘罩啦！病毒量只要夠多，就會沖垮抗體防線。」

沈政男也說，疫苗保護力與非疫苗防護手段有關，不好好戴口罩，打完2劑mRNA疫苗的突破性感染率高達六成。反之，如果繼續戴好口罩，那麼即使只有打一劑AZ，也是有不錯的保護力。