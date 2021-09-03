59歲「喜劇之王」周星馳（星爺）上月遭傳烏龍緋聞，對象是17歲落選港姐張曉祺（Ukei），但周星馳立刻否認，澄清與張曉祺不熟，且當時遊艇上還有一堆人，強調一切都是子虛烏有。今(3日)港媒報導周星馳私下翻臉發律師信給張曉祺，表示有人違反保密協定在社群網站上曬出一堆以遊艇為背景的照片，要求對方刪文，如再發現不排除提告。

周星馳早年曾與朱茵、莫文蔚等人傳出緋聞，上月媒體報導周星馳疑有新戀情，和小42歲的張曉祺大談爺孫戀，並稱周星馳今年6月認識女方，便特別關心女方噓寒問暖，一群人日前還坐價值上億的遊艇出海旅行。但對此，周星馳強調和張曉祺並無特殊感情，雖然女方常主動跟他說話，但因不熟所以沒特別往來，更別談是新戀情。

張曉祺外型甜美、身材火辣。（圖／翻攝自u_keik IG）

而張曉祺今年初曾參加港姐面試，但不久就被淘汰，她外型甜美、身材火辣，被封為「翻版沈月」，傳聞家境經濟條件好，是十足的白富美，IG上也可見不少她的美豔自拍，其中幾張疑在遊艇上拍的照片，近日引來周星馳出手，據《東網》報導，周星馳上月20日除了發律師信否認和張曉祺的緋聞，接著也發律師信給張曉祺，強調在出海旅行前已透過朋友強調宣導為了保護隱私，不可在遊艇內或以遊艇為背景拍照上傳，認為疑有人違反協議。

報導指出，由於此消息已為周星馳帶來不良影響，要求張曉祺處理此事，將社交網站上關於遊艇的照片刪除，並保證不再以任何方式發相關圖文，否則將採取法律途徑維權，並向女方索討相關的法律費用及開支，對此，媒體也向周星馳助理求證，對方回應：「律師信內容已經寫得很清楚，我沒有任何補充」。