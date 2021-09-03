結束大雨侵襲的美國網球公開賽，3日順利繼續開打，當今世界球后澳洲選手巴蒂(Ashleigh Barty)以6比1、7比5擊退丹麥18歲小將陶森(Clara Tauson)，闖進美網女單32強，繼續朝著生涯第3座大滿貫冠軍邁進；東奧金牌小祖維瑞夫(Alexander Zverev)也以直落三晉級男單第3輪。

巴蒂在今年夏天簡直毫無對手，除了拿下溫布頓網賽冠軍，也在上周辛辛那提網賽決戰以一局未丟姿態封后，今天這場勝利也是她在大滿貫賽生涯第50勝，畢竟這是陶森生涯首次面對世界前10好手，巴蒂可說贏得並不困難，她在32強對手將是美國羅傑絲(Shelby Rogers)。

小祖維瑞夫今天完全不給對手西班牙拉莫斯(Albert Ramos-Vinolas)任何機會，只花74分鐘就以6比1、6比0、6比3挺進美網男單第3輪，小祖維瑞夫說：「我知道拉蒙斯擊敗過不少世界前10好手，甚至曾在硬地球場擊敗過費德勒，他不是好打的對手。」

「我只想讓比賽照著我的節奏進行，我試著努力打快一點，也不打算給對手任何時間，持續壓制著對方打就對了。」小祖維瑞夫說，目前他從東京奧運以後取得13連勝佳績，接下來很有可能跟喬柯維奇重演東奧男單準決賽戲碼。