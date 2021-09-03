我國女子網球好手謝淑薇這次在美網出擊，單雙打賽事她都有參加，也是台灣唯一希望，在女單首場比賽她以6：1、6：4輕鬆解決華裔選手劉婧文晉級64強，這也是她生涯第五度前進美網64強，若在次輪比賽獲勝將創下歷史最佳戰績，可惜她在昨天以1：6、3：6輸給西班牙選手托摩(Sara Sorribes Tormo)。

托摩世界排名第41，優於謝淑薇81名，而且托摩實力也相當強勁，她曾在本屆東京奧運首輪爆冷擊敗球后巴蒂(Ashleigh Barty)，也在美網前的克里夫蘭女網賽闖進4強，明顯是個狠角色。但去兩人三度交手謝淑薇都贏下對方，所以完全佔據對戰成績的優勢，在賽前也被看好晉級，可惜謝淑薇發揮不佳。

這場比賽中謝淑薇發球受到對手壓迫，一共被破發6次，幾乎失去發球局優勢，第2局謝淑薇發球局就連丟4球先遭破發，第4、6局發球局也不保，僅在第5局回破1局，首盤以1：6讓出。局勢相當懸殊，但次盤她仍沒找回狀況，第1、3、5；9局都被破發，最終以3：6輸掉第二盤。

而雖然謝淑薇在女單慘敗出局，但在女雙部份傳來捷報，她與比利時好手梅丹絲(Elise Mertens)搭檔拿下首輪比賽勝利，這次她們的實力高居大會頭號種子，她們對上俄羅斯卡琳斯卡婭(Anna Kalinskaya)和哈薩克普婷塞娃(Yulia Putintseva)。

這場兩人狀態極佳，首盤比賽上演3次破發，僅花18分鐘就以6：0完美解決對手，沒讓對方奪任何一局，展現頭號種子強大實力。到第二盤她們仍舊維持高檔狀態，這次還連破對手3個發球局，第6局賽末點梅丹絲以ACE球終結比賽，又上演一次6：0戲碼，終場就以兩個6：0直落二勝出，僅花了43分鐘。