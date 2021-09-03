今天是九三軍人節，前總統馬英九在臉書表示，他要向全體國軍官兵致敬，感謝您們堅強守護著中華民國與全體國人的安全，辛苦了。馬英九也向蔡英文喊話，希望總統蔡英文，記取此次阿富汗教訓，恪守三軍統帥的職責，讓台灣遠離戰禍。

在九三軍人節的前幾天，馬英九指出，其基金會舉辦一場「奔騰講堂」，由前立委 林郁方與淡大戰略所副教授黃介正兩位專家，談「20年黃粱一夢：美軍撤出阿富汗給了我們甚麼啟示？」一開始主持人特別請所有出席者，為8月26日在阿富汗首都喀布爾國際機場的自殺炸彈攻擊中，不幸罹難的百多位軍民，起立默哀致意。

對於美軍倉促撤出阿富汗，馬英九稱，已成當前世界的陰影與悲劇，在爆炸中殉職的23歲美國海軍陸戰隊女兵Nicole Gee，不久前還在機場被媒體捕捉到，懷抱難民嬰兒輕哄的溫馨畫面，見證戰火中的人性光輝。Nicole Gee也在其社群網路貼出這張照片，開心表示「我熱愛我的工作」。沒想到數日後，壯烈犧牲，讓人不捨。

殉職女兵Nicole Gee。（路透）

馬英九直言，面對大陸，當然應該不求戰、不畏戰，但兵凶戰危，台灣也一定要備戰與避戰，因為自己的國家自己救，不能全靠他國保護。馬英九表示，更希望蔡英文記取此次阿富汗教訓，恪守三軍統帥的職責，讓台灣遠離戰禍。