中國駐美使館網站北京時間3日消息，中國駐美使館發言人敦促美方盡快正式整類列管芬太尼類物質。強調毒品是全人類的公害。中國政府始終對毒品問題堅持「零容忍」態度，嚴厲打擊製販毒等各類毒品犯罪。中方對美國人民經歷鴉片類物質危機也感同身受，近年來一直在依法、坦誠地協助包括美方在內的國際社會應對芬太尼類物質濫用問題。

中國駐美使館指出，2017年至2018年，中方兩次增列了6種芬太尼類物質及2種前體，超過了當時聯合國列管品種。2019年5月1日，中國政府在大陸尚未出現規模性濫用、現實危害並不突出的情況下，在全球範圍內率先正式對芬太尼類物質進行整類列管，這是落實中美兩國元首共識的重要成果，也是中方站在全人類健康、安全和福祉的高度，積極回應美國人民關切，善意地努力幫助美方應對大陸鴉片類物質危機。

相反，美國作為全球芬太尼問題最為突出的國家，也是全球芬太尼類藥品最大的生產國和使用國，卻至今仍未正式整類列管芬太尼類物質，其中原因值得大家深思。在此，中方敦促美方盡快正式整類列管芬太尼類物質。

中國駐美使館表示，在整類列管芬太尼類物質後，中國國家禁毒委員會、公安部一直同美國白宮禁毒政策辦公室、國務院國際禁毒執法局、緝毒署等合作夥伴保持密切、坦誠、深入的協作，中方還在大陸全力推進相關法律文件制定、排查整治、集中打擊網路販售等一系列工作，特別是通過寄遞行業施行「實名收寄、收寄驗視、過機安檢」三項制度、強化涉及美國等重點地區跨境郵包檢查力度等措施，嚴厲打擊芬太尼等列管化學品的販運，已取得顯著成效，受到了美方執法合作夥伴的廣泛認可。

美方在多個場合表示感謝，一再強調中美禁毒合作是兩國執法合作的亮點。根據美方禁毒執法部門的最新通報，2019年9月至今，美方未再查獲來自中國的芬太尼類物質。

中國駐美使館稱，同時，中方高度重視國際禁毒多邊合作，一貫積極參與全球毒品治理。中方已整類列管芬太尼類物質，遠多於國際公約列管種類。就在今年，中方還於7月1日將合成大麻素類物質進行整類列管並增列了氟胺酮等18種新精神活性物質，將於2021年9月20日增列α-苯乙醯乙酸甲酯等6種化學品為易製毒化學品。中方依法嚴格管控易製毒化學品的腳步從未停下，將繼續認真、科學地進行評估，及時將相關品種列入管控範圍。

中國駐美使館指出，令中方感到失望的是，盡管中方拿出巨大善意和誠意、付出巨大努力和犧牲，盡管中美禁毒合作成果有目共睹，但仍然有個別美國政客和媒體不斷炒作「美國芬太尼主要來自中國」「中國芬太尼前體經墨西哥向美國流入」等不實內容。甚至杜撰「請求拖延」之說，完全是不負責任和違背客觀事實的。

中國駐美使館表示，截至目前，中方從未發現中國已列管易製毒化學品流失至墨西哥，也未曾接到墨方向中方通報查獲中方流失的列管化學品。這種不實指責和抹黑對飽受芬太尼類物質濫用問題侵害的美國家庭不負責任，是對中美兩國廣大民眾的嚴重誤導，絲毫無助於美國解決其自身的毒品問題，應該盡快得到糾正。

此外，2020年5月22日，在沒有任何證據的情況下，美國商務部將中國物證鑒定中心、國家毒品實驗室等列入「實體清單」制裁，嚴重影響中方芬太尼類物質檢驗鑒定工作，並阻礙了中方芬太尼類物質監測體系正常運行。中方已通過多種管道向美方表達嚴重關切和抗議，這一問題嚴重影響了中方幫助美方禁毒的良好願望。中方敦促美方盡快糾正這一錯誤做法。

使館強調，中國政府厲行禁毒的態度是一貫的、堅決的。中方願與包括美方在內的世界各國一道，推動建立平等互信、合作共贏的合作關係，務實開展情報交流、線索分享和聯合偵查，著力推進芬太尼類物質國際共治，共用毒品治理經驗，攜手解決毒品難題，為促進全球毒品治理、消除毒品危害、造福各國人民貢獻中國智慧和中國力量。

同時，中方也正告美方，美芬太尼濫用問題的根源在自身，嫁禍於人無益於問題的解決。美方絕不能一方面感謝中方支持與幫助，另一方面又企圖指責汙蔑中方，變本加厲負面炒作，這實屬設置合作障礙的錯誤做法。希望美方正視自身問題，拿出切實可行的解決辦法，借鑒國際禁毒經驗，維護美國民眾的健康福祉。

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