【愛傳媒葉毓蘭專欄】在8月31日陳時中部長公布COVID-19疫苗第二類優先接種人員的造冊人數，表示冊列「中央」政府重要官員計1710人，而其中打完第一劑者為1692人、已完成第二劑接種者為925人，換言之將近54.1%的中央官員，已經完成第二劑疫苗接種。

但是我們的整體警察機關第二劑COVID-19疫苗接種的比例卻是非常低，直到8月30日，完成第二劑疫苗施打的全國警察同仁卻僅有38.69%，更別說許多基層縣市、各地保安警察、港務警察等，第二劑疫苗的施打率更是低得嚇人。

各警政機關、縣市警局計43個單位中，疫苗接種率低於中央第二類54.1%的高達30個單位，其中低於10%的有8個單位，而最低的三單位分別是花蓮縣警察局2.56%、高雄市警察局1.49%及屏東縣警察局0.10%。

如果連丁怡銘在內的第二類族群，都可以有過半的第二劑施打率，沒理由站在防疫第一線的警察機關，卻只有這麼低的施打率。除了已經被阿中部長解密的高官們，第二類還有許許多多不知道是何方神聖，居然名單可以不斷長高長胖，他們到底有多麼重要、多麼急迫，需要這樣的插隊打疫苗，可是讓我們抓破頭，想破腦，百思不得其解！

因此我在此向蔡英文總統呼籲，防疫當前，不應該對警察大小眼，對於落實防疫保護國人方面，警察同仁的付出，絕不亞於丁怡銘們。

因此請蔡總統趕快滿足警察機關對於第二劑疫苗的需求，如此一來不只可以保障警察同仁安危，更可以有效為防疫作戰貢獻心力。

作者為立委、前警大教授

照片來源：疾管署官網截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。