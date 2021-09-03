隆田社區發展協會開辦點心烘焙課，吸引親子來參加。（劉秀芬攝）

「我們想讓大家找回從前在廟前廣場、榕樹下聚會的那種生活回憶，也讓在地媽媽們的烘焙興趣有個發揮的舞台。」由成功大學建築研究所學生蕭稦宸與同學及社區阿姨們提出的台南市文化局社造計畫，幫官田區隆田社區打造了一輛咖啡小車，把據點外面變成咖啡廣場，「輕吟隆恬」廣場4日將正式開幕。

成立於1995年的隆田社區發展協會，1999年就是長照C據點，因為社區沒有活動中心，因此據點搬家數次，約10年前落腳於公所旁邊，除了提供長照關懷服務，辦理健康促進課，每周也提供共餐一天，協會媽媽教室、老人會也經常舉辦活動。

成功大學相伴2026 USR計畫團隊2019年進駐隆田社區，與社區志工協力一起為據點軟硬體做了改善，恰巧蕭稦宸配合學校設計課開始深入隆田社區，參與社區活動時，接觸到不少社區長輩，透過長輩們的分享，更加認識當地生活背景及故事。

社區理事長王淑瓊說，成大學生進駐後，社區變得更有活力，不但引進資源，與長輩們合作動手改善據點環境，開辦課程也與其他社區交流，媽媽班開辦的皮雕DIY、點心烘焙課，吸引以前從未參加社區活動的親子們加入社區。

蕭稦宸說，她發現社區老化問題嚴重，人口外流，想要做些事讓更多年輕人加入社區，因此在與長輩討論後，決定提出青銀共創的「輕吟創驛-隆聚讚」計畫，打造移動性高的咖啡車，可以推出去到社區巷弄中，推廣志工媽媽拿手的餅乾、蛋糕、咖啡。

此外，大家也將社區外面廣場彩繪整理，擺上自製桌椅，加上咖啡車，由媽媽班班長朱瑋萍帶領長輩自製點心，希望趁著每周六官田夜市開市人潮聚集時開張，志工還將現場演奏薩克斯風，不僅要吸引路過民眾來歇腳品嘗點心咖啡，也希望民眾多認識隆田社區、加入社造活動。

蕭稦宸說，未來將安排年輕人、青農到咖啡廣場分享他們的故事，讓原本逐漸分離的兩個世代，能夠再次縫合收攏聚集，讓據點成為青銀共創、互相陪伴交流的空間。