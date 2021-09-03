【愛傳媒黃珊珊專欄】9月1日下午疫情記者會的氣氛不太一樣，多了熊讚就總是變得很活潑，很開心台北熊好券在9月1日跟大家見面了，為振興台北市受到本次COVID-19疫情影響的商家，我們用數位券的方式，希望全台灣的民眾都來台北消費，可以幫忙振興店家的商機。

疫情過後，該怎麼協助過程中受傷的攤商、店家業者們，一直是我在防疫小組會議裡的課題，防疫、紓困、振興、轉型，前陣子我們推動減租、延租等等紓困措施，接著是振興跟轉型，我們希望兩者可以同時進行，在振興的同時，也能製造各行各業轉型的可能，畢竟面對疫情，還是要習慣「新常態」的作業模式，協助傳統店家逐步電子化、數位化，就可以讓危機變成轉機。

這次總共有五種不同的票券，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，總共有一百萬張，歡迎大家下載台北通APP並成為會員，一起參加抽獎吧！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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