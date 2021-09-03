這個不看對不起自己，大家喜歡看《紙房子》嗎？蜂編是因為有人一起看並且大力推薦的關係才正式入坑，沒想到這麼好看！而這部西班牙影集將在9月推出最終第五季的上半部，沒想到還有特別的驚喜！《紙房子》（Money Heist，西班牙劇名：La casa de papel）將在 9 月推出最終第五季的上半部，除了看眾人如何突破軍方的猛烈攻擊外，另一個亮點便是兩位新加盟演員《超感8人組》米格爾安赫爾西爾維斯特雷（Miguel Angel Silvestre）、《紅鷹》派翠克席里亞多（Patrick Criado）。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

官方今日公開兩人飾演的角色，米格爾安赫爾西爾維斯特雷演出東京的舊愛。還記得劇集開場時東京的一段獨白嗎？當時她看著自己行搶銀行的畫面，透露自己最後一次看到摯愛時，他倒臥在血泊中，雙眼睜開。而這名摯愛正是米格爾安赫爾西爾維斯特雷飾演的角色。派翠克席里亞多則飾演柏林的兒子，同樣在第一集中，柏林曾向里約描繪著有孩子的感覺是什麼，表示自己小孩的出生就像是一枚會摧毀一切的核彈到來。如今這枚核彈將現身第五季，或許能讓觀眾好好體會他的威力。第五季中，搶匪們被關在西班牙銀行裡已經超過 100 小時。他們成功救出里斯本，但卻失去奈洛比，前路一片晦暗。教授被席耶拉抓住，這次他卻不如以往，沒準備好任何逃脫的計畫。原以為這就是最糟的狀況了，此時卻出現比以前所有對手都更強大的新敵人：軍隊。從搶案一路演變為戰爭，這場史上規模最大的劫案即將迎向終局。

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主創艾力克斯畢納（Alex Pina）先前曾表示，劇中角色的狀態已經從純粹的鬥智遊戲，轉變為進行戰爭策略：進攻和爭奪，「這個新目標把風險提高，同時又讓故事保持著新鮮感，並保有《紙房子》始終以來一直讓人感到腎上腺素激增的元素。」 並進一步透露，角色們被迫宣戰的結果，將讓這一次的規模，成了他們所有拍攝過的戲碼中最浩大，而《紙房子》最終第五季將分為兩部分上線，上半季於 9 月 3 日推出，下半季於 12 月 3 日播出。

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