在網路上擁有超過 12 萬人追蹤的 JKF 女郎「品妍」，不僅是一名模特兒，同時也在從事業務工作，為顧客處理金融相關的理財問題，而她的出眾氣質和性感身材，也讓她在近年來迅速成為熱議焦點。近日，她在 IG 上貼出一段 TikTok 影片，大方曬出好身材，引來網友一片好評。

只見擁有傲人上圍的她，當天穿著一件白色 T-Shirt，一開始先是對著鏡頭微笑，接著便轉身用手抓起衣服，凸顯出兇猛的車頭燈，若隱若現、微帶透視的模樣，也讓畫面變得更加引人遐想。而她則發文寫下：「家是鬧晶片荒我是照片荒，太久沒更新貼文先用影片擋一下🖤」

影片曝光後，果然立刻引來大批網友猛讚：「真是性感尤物」、「太扯了」、「腰瘦呦」、「噴鼻血」…

事實上，長相甜美、笑起來還有酒窩的品妍，身高竟有 172 公分！不只腰瘦、奶膨、卡撐頂叩叩，還有著一雙修長美腿。而她也不時會在社群上分享「曬腿照」，無論是比基尼裝還是黑絲窄裙造型，她都能穿出魅惑性感的氣息。

此外，今年 25 歲的品妍之所以能維持一身姣好身材，背後其實也下了不少功夫，過去就曾發文表示「健身，絕對可以算是我人生中堅持過最久的事情了」，藉由積極重訓，也因此練就出翹臀、纖腰和美腿曲線。

點開品妍的個人頁面和貼文，也不難發現她經常會使用日文，原來她平時就喜歡看日劇，對日語是頗有了解。除了追劇外，她也喜歡親手做甜點，展現賢慧乖巧的一面。

隨著高顏值、精明頭腦和魔鬼身材漸漸被大眾所認識，她也累積出不錯的網路聲量，吸引不少廠商爭相找她合作。

(本文由 JKF 提供)