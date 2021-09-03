擁有超過百萬追蹤者的YouTuber聖結石，不時會透過社群網站分享生活點滴，今天（3日）凌晨突然在Instagram限動發文，表示因為目睹民眾跳樓，被警方找去警察局做筆錄，坦言內心受到不小衝擊。

聖結石凌晨突然在instagram限動發文，表示跟朋友在西門町街頭散步時，竟然目睹民眾跳樓，隨後便趕緊打電話報警，因為是此事件第一時間的目擊證人，便被警察找去警察局做筆錄，更貼出警察局門口的照片，證實自己所言不假，心有餘悸的他坦言：「我可能要一點酒精壓壓驚。」有網友好奇詢問：「那人狀況如何」，他則回應：「以死亡案處理」。

聖結石在西門町親睹一樁墜樓死亡案 。（圖／qoop1113 IG）

網友得知聖結石目擊怵目驚心的一幕，也紛紛留言安慰他：「你還好嗎？如果心裡不舒服還是要去拜拜，怕會留下一些陰影」、「找個時間去廟裡面拜拜，可以讓心裡好過些」、「場面感覺超可怕，只能願亡者安息，生者平靜心情」、「剛剛下樓看到覺得奇怪，而且還封路了，好可怕」。對此，聖結石無奈回應：「我跟我朋友是第一目擊證人，重點我們有喝酒，我們的筆錄有用嗎」，有網友答覆他：「筆錄開始時回答你現在有喝酒，但仍處於清醒可辨識狀態，且無遭受任何脅迫下製作筆錄即可」。

「元老級Youtuber」聖結石過去曾為團體「頑GAME」成員，以惡整系列影片爆紅，更創下全台最快突破百萬訂閱的創舉，雖然目前依舊有百萬粉絲追蹤，但近期較少爆紅引起話題的作品，因此被網友質疑已經過氣。

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