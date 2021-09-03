BNT疫苗最快9月中提供12~17歲青少年校園接種，許多家長猶豫是否要同意孩子接種，指揮官陳時中提醒，施打前一定要有家長同意書。對此，小兒科醫師陳木榮呼籲家長們，幫孩子做決定之前，應該陪孩子了解這個疾病，分析打疫苗的好處跟壞處，尊重孩子的想法跟意見，跟孩子共同決定。

小兒科醫師陳木榮昨(2日)在臉書發文表示，這幾天有很多爸爸媽媽詢問他的意見：「要不要讓孩子打BNT疫苗？」他認為，很難用幾句話回答，在回答這個問題之前，先跟各位爸爸媽媽報告我一年多來的觀察。

陳木榮提到，家長們直覺認為孩子不會有壓力，是最無憂無慮的，但一年多來的問診下發現，細膩心思的孩子並不少，對於疫情的擔憂和恐懼，有些孩子嚴重到頭暈頭痛噁心嘔吐，有些孩子不願出門不敢面對人群，甚至需要看兒童身心科門診。

12歲以上的孩子，可以考慮施打BNT疫苗了。陳木榮呼籲家長們，跟孩子好好聊聊這個疾病、幫助他們了解打疫苗的好處跟壞處，畢竟這是孩子一輩子都要面對的功課。「但是我希望爸爸媽媽不只是單方面幫孩子勾選同意或是不同意。」陳木榮認為，幫孩子做決定之前，家長應該尊重孩子的想法跟意見，跟孩子共同決定。