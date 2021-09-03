看來這很有可能將是「小刺客」艾塞亞湯瑪斯重返NBA打球的最後機會！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞3日爆料，獨行俠今天一口氣找來艾塞亞湯瑪斯、「舔耳哥」史蒂文生、蒙塔艾里斯等老將試訓，其中以艾塞亞湯瑪斯身體狀態最佳。
畢竟艾塞亞湯瑪斯這幾年都陷入失業危機，不管待在哪支球隊都待不久，上季更僅短暫效力過鵜鶘，先前他曾在一場半職業比賽狂轟81分，更在賽後房間內痛哭流涕的畫面被拍到，甚至狂吼「他們放棄了我」，讓外界為之動容，卻還是找不到NBA新東家。
艾塞亞湯瑪斯當時曾說，「我不是想跟你展示痛哭畫面讓你們同情我，我的生活很棒，我只想展現當你為了所愛的事物付出一切，看到它逐漸回到正軌有多開心。那種情緒是過去4年每一天所作抗爭的累積壓力，感覺全世界都放棄了我。」
其實湖人一度考慮簽下艾塞亞湯瑪斯，卻因隆多宣布重返湖人告吹，至於史蒂文生、艾里斯兩人都已經離開NBA一段時間了，史蒂文生上次待在NBA是2018-19年球季效力湖人，艾里斯離開時間更久，他上次打NBA是在2016-17年球季效力溜馬。
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