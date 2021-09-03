NB電池模組廠西勝國際（3625）公告8月份合併營收，達2.3億元，較去年同期增加約6.7％，較7月增加約15.9％，營收創2019年12月以來新高。

西勝表示，主要仍來自於消費市場對NB之需求帶動，及受惠於電動自行車等ODM產品持續放量所致。雖部分原物料仍供貨緊張，狀況尚未解除，但非IT訂單持續成長，公司對第三季維持正向看法，展望不差。