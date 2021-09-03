西勝8月營收寫21個月新高 09:302021/09/03 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 NB電池模組廠西勝國際（3625）公告8月份合併營收，達2.3億元，較去年同期增加約6.7％，較7月增加約15.9％，營收創2019年12月以來新高。 西勝表示，主要仍來自於消費市場對NB之需求帶動，及受惠於電動自行車等ODM產品持續放量所致。雖部分原物料仍供貨緊張，狀況尚未解除，但非IT訂單持續成長，公司對第三季維持正向看法，展望不差。 公費流感疫苗 10月分階段開打 奧創詐7億 東吳幫瓦解8人送辦 #西勝 #NB #月營收 #電池模組廠 #西勝國際 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 C羅 北風北絕殺愛爾蘭 04:102021/09/03 運動天地 集集支線隧道變形 通車要等8個月 04:102021/09/03 生活新聞 《半導體》宏捷科8月營收創單月新高 成長趨勢不變 08:202021/09/03 財經 限額60人 怪獸小陶師訓練營今起報名 04:102021/09/03 地方新聞 大馬疫情擴散 被動元件又停工 04:102021/09/03 財經要聞 聯大將開議 我推案延續三大訴求 04:102021/09/03 焦點要聞 台積誘人 保守派外資改唱多 04:102021/09/03 財經要聞 《興櫃股》晶瑞光動起來 預計明年掛牌 08:372021/09/03 財經 台美股市意外的強 8月壽險獲利不會減速 04:102021/09/03 財經要聞 超狂外送員！3個月只休1天 狠賺66萬元 07:592021/09/03 生活 聯電目標價 又一家喊近百元 04:102021/09/03 財經要聞 財經熱門新聞 三星打出3奈米GAA狠嗆聲 台積電強招連環出迎戰死敵 - 財經 聯電目標價 又一家喊近百元 - 財經要聞 - 工商時報 天價運費藏暗黑內幕 美業者吐心聲：對馬士基很失望 - 財經 全球央行總裁評比 楊金龍退步只拿A- 內行人曝致命傷 - 財經 - 工商 航運不要太早放棄？專家拋2大救生圈還有救 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。