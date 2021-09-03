9月1日起全國各大學校陸續開學，防疫相關問題也引發熱議。國民黨立委萬美玲警告，教育部編列3億防疫經費，但買完午餐隔板後所剩無幾；大學校園防疫經費編列1億元，但全國有149所公私立大學，不知要花多少時間才能審核完畢；疫情導致許多大學生沒有打工機會，隨時面臨斷炊危機，教育部現行就學貸款項目恐無法協助度難關。萬強調，以上三大問題若不解，學生將難以度過難關。

萬美玲昨日（2）在臉書發文指出，全國陸續開學卻面臨三大難關，第一：教育部針對高中以下學校按照學生數，編列3億元作為防疫經費，平均每位學生100元，但買完午餐隔板後就所剩無幾，希望教育部要視校園防疫需求滾動式檢討。

第二，大學校園防疫經費則編列1億元，按照人數計算，平均每位學生僅92元且採取申請制，全國有149所公私立大學，同時送件，要花多少時間才能審核完畢？應加速處理盡快核撥。第三，疫情影響許多大學生沒有打工機會，生活費、學費都出現問題，她呼籲教育部在現行就學貸款項目中，研擬再加上生活費讓學貸成數提高，幫助經濟弱勢的大學生度過難關。

此文一出，網友紛紛回應：「真的對單親的家長，負擔更重，尤其疫情期間，有影響了工作的家長們」、「疫情不僅大學生打工受影響，連許多家長工作也影響，眼前要開學了，大筆的學費、住宿費、生活費著實讓人頭痛」、「現在大學生真的很慘，需要的不僅是疫苗」、「大學生租房子也是很大的負擔！」