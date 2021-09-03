48歲擁有美國、墨西哥雙重國籍的前世界拳王奧斯卡德拉霍亞（Oscar De La Hoya）1992年時曾拿下奧運輕量級金牌，之後進入職業拳壇。近日他受訪自掀不為人知的黑過往，透露年輕時初夜是跟一名老女人發生，但非你情我願，而是慘遭性侵，引來許多熱議。

霍亞生於美國加州的一個拳擊世家，從小對該運動也耳濡目染，2009年退役，2014年以39勝6負30次KO的傲人成績入選國際拳擊名人堂，歷史地位可抗衡「拳王」泰森（Mike Tyson），人們也稱呼霍亞為「金童」，日前他宣布將於9月重返戰場，參與內華達州拉斯維加斯第一屆TrillerVerz音樂節的拳擊活動，和格鬥明星維托貝爾福特（Vitor Belfort）對戰。

霍亞最近接受《洛杉磯時報》訪問，談到此生最痛苦的記憶，他坦言是當年13歲時到夏威夷參加青少年拳擊賽，但非比賽結果讓他痛苦難熬，而是當年意外慘遭性侵，他鬆口：「我在13歲時遭到性侵，對象是被一個老女人，我的第一次是因為性侵失去的」。

慘遭不幸後，霍亞坦言那次刻意想藉由之後的比賽忘記傷痛，所以他更加投入拳擊，想強大自己，並表示自此每一場比賽，他都因為想刻意忘記傷口，所以更加努力參與，以為能用這種方式忘了心裡的創傷，卻從未正視這一切，而他後來還一度沉迷於吸毒、酗酒，幸好之後都順利擺脫，如今他傳出將在本月再度站上拳擊舞台，也讓過去支持他的粉絲相當興奮。

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