犯下多起重大綁架勒贖的薛球集團主嫌陳益華，20年前與薛球綁架前台中市副議長張宏年遭處無期徒刑，目前仍在花蓮監獄服刑，因仍有3年多可聲請假釋，為了增加累進處分分數，在獄中寫信給張宏年，希望張能寫一封原諒信給他，讓他順利聲請假釋，但信中陳卻透露當年案子還有幕後指使者未曝光，希望張宏年前往親件，因信中提到「如您不處理，難保不會再發生在您家人身」；嚇壞張宏年妻兒，因此對陳提告，一審陳判無罪，台中高分院維持一審見解，仁為是用辭不精確，並無恐嚇意圖，判決陳無罪定讞。

根據判決書記載，被告陳益華與薛球涉及擄人勒贖，目前仍在花蓮監獄服刑，由於再三年即可申請假釋，陳於109 年5 月16日，書寫1 封內容要求前臺中市議會副議長張宏年親筆寫原諒書之信件，內容提及當年張宏年遭擄人勒贖案共犯另有其人，還要求張宏年親筆書寫原諒信及前往接見。

陳益華唯恐張宏年不從，在信中還加註：「PS現在您兒子也當上議員，先恭喜您了！但此事如您不處理，難保不會再發生在您家人身上，您好好考慮是否過來一趟」等文字，造成張宏年妻子張杜筠慧、兒子張彥彤心生畏懼，因此提告。

陳益華承認本案信件為其所書寫並寄送，辯稱：「我寫信的目的是要告知張宏年當年的實情，嘗試達成法務部倡導的修復式正義，我在本案信件加註如起訴書所載PS之內容，是因為不方便把幕後指使者的姓名寫在信內，以免該人提早曝光，才會希望張宏年能過來一趟。後來我被提告恐嚇之後，我已將該人之姓名提供給法院及地檢署，並將當年綁架的案情交代清楚。我每年都有寫賀卡給張宏年，本案信件也是寫給張宏年，但這次卻由其妻子及兒子收受，才導致他們誤會。我再3 年多才可以聲請假釋，我沒有恐嚇張宏年及其家人的意思。」

法官檢視內容認為，根據內容及語氣，可知陳益華因得知其當年係遭「台中方面」之幕後指使者出賣方為警逮捕，因而轉念欲供出該人，並表示為避免消息走漏，不方便將該人姓名及綽號書寫於信中，希望於張宏年親至花蓮監獄接見時再予告知，由張宏年自行決定如何處理。

法官也認定，陳益華另於本文外加註PS等內容，是指張宏年之子目前擔任議員，而當年幕後指使者仍逍遙法外，若張宏年不前來了解該幕後指使者身分，並自行決定如何處理，難保該幕後指使者將來不會再綁架其家人，所以希望張宏年慎重考慮是否前往監獄接見。至於原諒信方面，被告則表示若張宏年「現在」方便的話，希望其能夠親筆寫封原諒信並簽名。

不過張宏年的兒子張彥彤則說，陳在PS中加註「此事如您不處理，難保不會再發生在您家人身上，您好好考慮是否過來一趟」等文字，講的就是要再綁架家人一次，讓我們看了覺得害怕，我們全家的生活作息因而被打亂」。

張妻也說，「陳益華以前也有寄信過來，張宏年早期在當議長時，信都會轉給他看，但現在他身體不好，不敢拿給他看；這封信我有看過，我想到之前他綁架張宏年時，也拿槍指著我，我就很怕；陳在信中加註PS的內容，讓我擔心他叫外面的那些人再來綁架我兒子張彥彤跟家人。」

但法官認定，此信件在客觀上非屬惡害之通知，難認陳益華主觀上有何恐嚇危害安全之犯意。這是陳益華用語不夠精確，導致兩人誤解，據此判決無罪，檢方上訴二審，台中高分院見仍維持無罪判決定讞。