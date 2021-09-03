《基金》富邦基因免疫生技ETF基金 准募 09:452021/09/03 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准富邦投信申報募集開放式指數股票型「富邦基因免疫生技ETF證券投資信託基金」，總面額新台幣195億元，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。 證期局指出，「富邦基因免疫生技ETF證券投資信託基金」由永豐銀擔任基金保管機構，以追蹤「NYSE FactSet全球基因免疫生技指數」的績效表現，做為投資組合管理目標。此基金投資於標的指數成分股票的總金額，不得低於基金淨值的90％。 《基金》富邦基因免疫生技ETF基金 准募 《櫃買市場》北富銀首發社責債上櫃 #全球 #富邦 #生技 #ETF #基因 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《傳產》信義聯勤單價刷新高 挑戰300萬防線 07:462021/09/02 財經 PA三雄8月營收 未演先轟動 04:102021/09/02 財經要聞 《基金》美科技成長股有看頭 2檔ETF穩健 13:432021/09/02 財經 《基金》碳稅加速全球淨零排放 綠能、電動車成主要賽道 15:592021/09/02 財經 台股9月天 四大題材輪動 04:102021/09/02 財經要聞 時論廣場》大陸「共同富裕」的兩條路徑（蘇泳霖） 18:072021/09/02 時論廣場 共同富裕的兩條路徑 04:102021/09/03 時論廣場 魏均珩開球挖地瓜 湯包喊好帥 04:102021/09/02 運動天地 當沖警示發威 低量恐成常態 04:102021/09/03 財經要聞 《科技》FII工業富聯布局新能源車 收購恒驅電機63％股權 07:462021/09/03 財經 全球車用晶片荒、電池荒 智能電動車ETF有望水漲船高 16:012021/09/02 財經 財經熱門新聞 三星打出3奈米GAA狠嗆聲 台積電強招連環出迎戰死敵 - 財經 聯電目標價 又一家喊近百元 - 財經要聞 - 工商時報 天價運費藏暗黑內幕 美業者吐心聲：對馬士基很失望 - 財經 全球央行總裁評比 楊金龍退步只拿A- 內行人曝致命傷 - 財經 - 工商 航運不要太早放棄？專家拋2大救生圈還有救 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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