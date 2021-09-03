美系外資針對矽力-KY(6415)出具最新研究報告，看好其下半年營運持續成長，且汽車相關應用將是未來3年成長動力，將矽力-KY目標價由4400元調高至4700元，重申「加碼」評等。

美系外資表示，樂觀看好矽力-KY(6415)毛利率提升、下半年營收持續成長，加上無庫存風險以及更好的代工產能支持等好消息，預估矽力-KY在2021~2024年每股盈餘年複合成長率達27%，因此，一舉調高矽力-KY目標價，將4400元調高至4700元，重申「加碼」評等，同時調高今明年每股盈餘預估，幅度分別為14%及7%，分別達63.5元及85.4元。

美系外資指出，矽力-KY的第三季及第四季營收將持續成長，預估下半年營收及每股盈餘分別較上半年成長26%及35%，而明年營收及每股盈餘預估將年增30%及35%。

美系外資也說，汽車相關應用將是矽力-KY未來3年成長動力。