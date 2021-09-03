金管會證期局表示，核准合作金庫投信申報募集投資開放式多重資產型「合庫環境及社會責任多重資產證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額等值新台幣3億元。

「合庫環境及社會責任多重資產證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由玉山銀擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣及南非幣計價發行。

證期局指出，此基金原則上自成立日起屆滿6個月後，投資於國內外股票、存託憑證、債券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准可投資項目等資產，任一資產種類的總金額不得超過基金淨值的70％。

此外，此基金投資於外國有價證券的總金額，不得低於基金淨值的60％，且投資國內外環境及社會責任相關的有價證券總金額，亦不得低於基金淨值的70％。