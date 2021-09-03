歐股周四收漲。對經濟成長改善的預期，支撐了石油股；另外瑞典製藥廠Swedish Orphan Biovitrum(SOBI)在接受80億美元收購報價後，漲幅稱霸歐股。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲1.48點或0.31%，為474.60點。石油股大漲1.8%；在市場對經濟復甦的樂觀情緒、美原油庫存大幅降低和美元走弱之下，原油價格飆漲，推升了石油股表現。

瑞典的SOBI大漲25.8%，漲幅位居泛歐Stoxx 600成分股首位。SOBI同意美國私募公司Advent國際和新加坡主權財富基金GIC的收購。

旅遊休閒股上漲0.8%；此前由於擔憂Delta變種病毒的擴散而下跌的這些股票，近日從拋售中恢復。

汽車股上漲0.1%。戴姆勒集團則下跌0.6%；該公司警告，由於全球半導體短缺，賓士汽車第三季銷售將顯著下降。

經濟敏感的工業產品股、化工股、營建股和材料股，指數皆接近了歷史高點，漲幅在0.3%和0.6%之間。

歐股基準指數目前僅比歷史高點低幾點，而在美國周五公布就業數據之前，投資人延後了大規模的押注。

歐洲央行訂於下周開會，部分鷹派政策決策官員呼籲央行減少在傳染病期間的債券購買行動。

儘管強勁的企業獲利和相對較高的新冠病毒疫苗接種率，支撐了歐洲經濟復甦；但投資人擔心，貨幣環境趨緊和通膨上升，可能導致今年剩餘時間市場狀況的動盪。

礦商必和必拓(BHP)在除息交易中下跌5.6%，拖累了英國藍籌的富時100指數漲勢。

波蘭電子遊戲商CD Projekt上漲11.5%；該公司旗艦遊戲「電馭叛客2077」和「巫師3：狂獵」上半年銷售超過預期。

英國工程公司Melrose工業上漲7.2%。該公司公布上半年獲利。