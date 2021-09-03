23歲日本女星唐田英里佳形象清新，剛出道就擁有高人氣，去年卻爆出她在未成年時就介入東出昌大和渡邊杏的婚姻，不倫醜聞重創她的演藝事業，工作全面停擺，如今一年多過去，唐田英里佳的復出動作越來越多，昨(2日)她的線上短篇電影一公開，立刻引來砲轟。

東出昌大3年前和唐田英里佳發展出不倫戀，當時渡邊杏正懷第三胎，唐田英里佳也尚未成年，去年10月唐田英里佳剪掉長髮，想要重新出發，被公司冷凍在辦公室當行政一陣子，很快就慢慢試水溫，為攝影雜誌《日本Camera》撰寫專欄「mirror」，公司也在上個月上傳她的新造型。

「Rakuten Fashion Week」YouTube頻道日前公布一支20分鐘短片《something in the air》，女主角正是唐田英里佳，終於回到螢光幕前，和男星吉村界人搭檔演出，等同宣告正式復出，似乎是怕被負評洗版，還事先關上了留言功能，然而網友還是瘋狂痛罵，「應該退出演藝圈」。

唐田英里佳原前景一片看好，2017年和東出昌大合作電影《睡著也好醒來也罷》後，以清純形象深植人心，2019年甚至跨國和宋仲基和張東健合作主演《阿斯達年代記》，沒想到卻爆出醜聞，唐田英里佳的姐姐也表示，雖然妹妹目前沒有工作，但堅持不會退出演藝圈。