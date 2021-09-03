金門縣加碼普發紓困金5000元，線上申請的作業流程。（縣府提供）

金門縣加碼普發紓困金5000元，前2天紙本申請即達1萬552件，縣府為疏散紙本申請人潮，決定今（3）日啟動線上申請系統，提供鄉親1個便利的選擇，也減輕各鄉鎮公所第一線人員的作業負擔。

縣府說明，原訂9／6日啟用的線上系統，連日來經過反覆測試，確保系統穩定可靠，決定在今天提早上線，讓這項協助鄉親度過疫情難關的作業機制，在傳統的紙本申請外，也邁向數位化，給鄉親一個更便利的選擇。

線上系統申請應填寫申請者戶號、個人基本資料及金融帳號，其中戶號可查閱戶口名簿左上方處，資料填畢送出前，務必仔細核對資料是否完全正確，以免匯款失敗。如有任何疑慮，可撥打說明欄電話洽詢。

縣府也提醒，若網路壅塞應耐心等候，避免同時段上網申請造成網路負荷過大，影響申請作業。網路申請限使用本人金融帳戶，不論紙本、郵寄或線上申請，截止時間為110年9月30日，逾期不受理，詳細申請方式可參閱縣府公告。

縣府表示將依申請件數及早審核並儘速辦理申撥作業，首次撥款作業預計於9月14日前，第2次發放預計9月27日前，第3次預計10月11日前全部辦理完成，民眾可上申請系統查詢最新進度。