聯亞疫苗抗Delta變種病毒數據即將出爐，聯亞生技旗下聯亞藥今(3日)股價開低走高，早盤一度來到125元，漲幅6.6%。

國產疫苗廠商聯亞疫苗沒有通過食藥署緊急使用授權審查，專訪，她表示聯亞疫苗第三劑，對抗Delta病毒的數據明日就會出來，接著就能交出資料再申請重審。

聯亞生技董事長王長怡2日接受專訪時表示，聯亞疫苗第三劑對抗Delta病毒的數據3日就會出來，將會集齊所有數據，送交食藥署申請EUA重審。

聯亞藥股價開盤下跌0.22元，以117元開出，一度回跌至116元，隨即往上走揚，早盤股價來到125元，上漲7.78元，漲幅6.6%。

高端疫苗自8月23日開打以來，接種人次從第1天的16萬多人，驟降到1日只剩536人，高端開盤上漲1.5元，以282.5元開出，目前在平盤上下285元至278元之間震盪，漲跌幅都約1%，大股東基亞、云辰股價開高走高，漲幅約1%。