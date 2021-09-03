由於生活壓力的關係，痔瘡已成現代人常見的隱疾，大腸直腸外科醫師蕭慕琦上節目分享，55歲患有痔瘡的女病人分泌物暴增，但卻誤以為都是痔瘡導致的，拖了3年都沒有去看醫生，直到開始出現惡臭與血絲，才趕緊就醫，結果竟是罹患了肛門癌，且因為癌症的位置剛好就在肛門口，為了將腫瘤切除乾淨，只能大幅度破壞肛門口，並在身體其他部位另拉永久造口。

蕭慕琦在節目《醫師好辣》上分享，一名55歲的女病患本來就有痔瘡的問題，而痔瘡又常見有肉球掉出肛門外，黏膜層偶爾會有淡淡的分泌物，讓女性的會陰部濕癢，都是很正常的。因此女患者發現分泌物暴增，也只是選擇自行擦藥、泡澡來舒緩。

蕭慕琦指出，患者自認為分泌物增加是痔瘡所致，所以拖了3年，直到分泌物多到出現惡臭與血絲才去看醫生。當女患者進入診間坐下，她就覺得患者散發出怪怪的味道，準備進行內診的時候，就發現女患者肛門外凸出的肉不太對勁，檢查後確認是不正常增生的癌症組織，就是所謂的肛門癌。

蕭慕琦表示，肛門癌會分泌黏液，且凸出來的肉是一些腐爛的組織，很容易會摩擦破皮，因此只能安排患者趕緊去做治療，但偏偏位置又在肛門口，無法直接切掉，只能做電化療縮小5公分的腫瘤。不過，因為患者癌症的部位剛好是在肛門口，為了要切除乾淨，只能大幅破壞該處，並在身體其他部位另拉永久造口。

蕭慕琦補充，許多患者因為不想做永久造口，而選擇不治療，因此現在大腸直腸外科正研究如何幫助患者免做永久性造口，其實將造口照顧好的患者，每天都有顧定的排便時間，去除那些時間，造口平時只要貼塊紗布，不用戴袋子也能正常生活。