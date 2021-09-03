揮別盛夏的燠熱、迎來颯爽之秋，進入微解封的疫情讓人心情放鬆不少，伴隨而來的則是壓抑過後大力噴發的旅遊、消費等報復性行為，雖然行為上欠缺理性，但卻為生計飽受衝擊的零售、餐飲、旅遊業等注入一泉活水，連帶愁雲慘霧好一段時日的機車市場也同享甘露。

回顧幾乎被傳統民俗月（鬼月）籠罩的八月份，台灣機車市場不甩淡季糾纏，總量一舉衝到了66603台，接近疫情前今年單月最高的3月（70753台），將5、6月的慘澹陰霾一掃而空。當中，國內機車龍頭KYMCO光陽以19484台領牌數繼續稱雄（市佔率29.3%），力壓SYM三陽18347台（市佔27.5%）及YAMAHA三葉的16130台（24.2%）。

回望2021年1~8月，國內機車總量為463196台，前三大的排序並未改變，KYMCO光陽以141433台領牌數（市佔率30.53%）續坐霸主，SYM三陽以125656台（27.13%）居次，YAMAHA三葉則以112161台（24.21%）緊追在後。KYMCO光陽除毫無懸念市佔居冠，更是唯一市佔率突破30%的機車業者。

KYMCO光陽今年22連霸之路深受零件原物料與貨運物流失衡之苦。‭(圖/光陽提供)‬

2021年1~8月，國內機車總量為463,196台， KYMCO光陽以141,433台領牌數（市佔率30.53%）續坐霸主，也是唯一市佔率突破30%的業者。‭(圖/光陽提供)‬

KYMCO光陽執行長柯俊斌不諱言，因著疫情持續擾亂，今年確實是分外辛苦，至少到目前為止，全球因疫帶來的供應鏈短缺，讓車用晶片、關鍵零組件的供貨等都受到嚴峻挑戰，甚至有斷鏈危機，令各家機車業者苦不堪言。柯俊斌說，現在每天都接到各地經銷商打電話狂叩催車，像是光陽旗下叫好叫座的白牌旗艦KRV、以及都會復古車Many…各車系等，都有一堆訂單在排隊，晶片短缺卻導致關鍵零件供貨不穩，生產計畫備受考驗，而產能也根本無法消化。

此外，隨著國外疫情趨緩，使得ATV等休閒車需求大增，產線六、日都得加班趕工因應，但燃眉之急的晶片慌一時間無法解決，柯俊斌說，有國外客戶乾脆要求光陽先將大量訂單的ATV沙灘車組好運送，晶片後續再補上。此外，航運運物需求吃緊亦導致缺櫃、缺船等亂象，有國外客戶因運費太高要求暫緩出貨，讓外銷貨櫃堆滿倉庫，光陽考慮向客戶加收倉儲租金。

值得一提的是，缺晶片問題嚴重衝擊到內外銷出貨，更使得光陽全台成車庫存來到2萬輛以下的超低水位，許多經銷商店頭連展售車輛都成問題。柯俊斌表示，KYMCO光陽近期因著產銷失調，讓對手在5月份時有機可乘，以策略奇襲突破防線、站上睽違已久的單月冠軍，不過藉由強勢品牌力與固若金湯的銷售網並進，光陽立馬予以回擊，6月再度奪回寶座，未來並將採取更積極攻勢與策略防堵對手奇襲。

樂觀迎接第四季衝刺，KYMCO光陽除盡全力調度與生產調配來滿足市場需求，更將祭出利多吸引買家進場。(圖/中時新聞網攝)

而面對9月份疫情趨緩、大專院校開學、振興券發放，以及環保署汰換七期燃油車3000元補助將在年底落幕等諸多議題紛至，第四季勢必是各家車廠極力搶攻市佔的多頭，各式檔期促銷也將一一祭出。柯俊斌給消費者聰明的建議是：因為供需失衡導致缺車、等車暫且無解，建議看到有喜歡、有適合的車款就趕緊出手，才不會等太久。KYMCO光陽除了盡全力積極調度與生產調配來滿足市場需求外，更將祭出各項利多吸引買家進場消費。

實用車款方面，全民同價優惠購買GP 125送最高購車金6000元，汰舊換新最低價42800元（限七期鼓煞SJ25ZB/六期鼓煞SJ25KS）。針對Ionex電動機車則推出多項購車優惠：9/1起加碼4800元，i-One汰舊換新最低只要46000元（建議售價66800元，光陽補助4800元，以南投縣汰舊換新16000元為例），同時運動街跑S7汰舊換新最高補助達30500元（光陽加碼補助6500元，以南投為例搭配汰舊換新24000元）。

放眼未來，柯俊斌表示，儘管艱難的局勢與處境讓今年國內機車總量預估下修至85萬輛，但往好處想，順著當前整廠積極調配與銷售策略的節奏邁進，迎向連續22年國內機車銷售總冠軍之路應是勝券在握。而柯俊斌也樂觀看待，晶片荒問題或可望在明年第一季獲得緩解，他神秘透露，在那之前的第四季KYMCO光陽將會有一款新車推出，而明年第一季也會有新貨登場，請大家拭目以待。