國防部「110年全民國防教育傑出貢獻獎選拔」結果出爐，其中新北教育局校園安全室及南強工商獲選傑出貢獻團體獎，而南強工商教官陳宜君、莊敬高職主任王玉麟，及新北高工主任張其清、教官魏瑞辰皆獲選傑出貢獻個人獎。

教育局表示，新北市今年推薦團體及個人參與國防部「全民國防教育傑出貢獻獎」選拔成績亮眼，其中教育局在推展全民國防教育相關工作，無論是「學校教育」、「政府機關(構)在職教育」、「國防文物維護、保存及宣導教育」及「社會教育」等相關作為，獲得傑出貢獻團體獎。

而南強工商除了教官陳宜君獲得個人獎項，學校也獲得傑出貢獻團體獎，校長徐美鈴表示，學校成立國防培育社並規劃活潑有趣的軍事相關課程，並積極辦理國軍微電影欣賞、專題講座、國慶賀卡創作競賽、參訪營區及國軍歷史文物館等活動，藉以提升師生國防知能，全體師生以實際行動共同關注國防、支持國防並參與國防。

而新北高工一舉獲得2項個人獎，教官魏瑞辰此次獲獎感謝主任教官覺志弘指導及教官團隊協助，認為現今社會面臨各種狀況及考驗，而教育是重要根本，國防教育有賴全民共同努力且刻不容緩，各項國防工作及訓練需要不斷執行並傳承，才能讓學子有正確觀念，期待整個校園跟國家更好。

莊敬高職主任王玉麟也獲得傑出貢獻個人獎，他表示學校近年積極參與國防部各項活動，舉凡在人才招募、全國儀隊競賽、創意愛國歌曲比賽等活動均踴躍參加。去年更配合青年日報社拍攝國防部全國暑期戰鬥營形象廣告，對推動全民國防教育工作不遺餘力。南強工商陳宜君教官表示，不論外界環境如何變化，軍訓教官的價值在於推廣全民國防教育，感謝教育局及中央支持，將此榮耀與所有關心國防的每一位分享，未來將繼續努力。