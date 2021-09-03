環球金融雜誌（Global Finance）公布2021全球主要國家央行總裁評比，我央行總裁楊金龍這次拿到A-，沒有連莊拿A。

根據環球金融雜誌發布的評比，今年跟楊金龍一樣拿到A-的央行總裁有美國聯準會（Fed）主席鮑爾，及哥倫比亞、喬治亞、以色列、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、巴拉圭、卡塔爾、南非等國央行總裁。

拿到A級的有大陸人行總裁易綱、歐洲央行（ECB）總裁拉加德，還有巴西、保加利亞、加拿大、智利、捷克、科威特、摩洛哥等國總裁。金融人士認為，楊金龍沒有拿到A，多少跟新台幣匯率太強有關，台灣符合美國財政部三項匯率操縱國標準，列入加強觀察名單。

環球金融雜誌央行總裁評比標準，主要對通膨控制與經濟增長目標，透過貨幣穩定和利率管理，在貨幣政策上表現的評比。評分標準採用類似美國學校的學生評分制度，共有A至F等五級，A代表「優異」的最高榮耀，F代表「不及格」。