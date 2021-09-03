指揮中心原先將12至17歲者列為BNT疫苗優先施打者，在民進黨內英系、正國會相繼發表聯合聲明後，迅速大轉彎，將18至22歲者也納入優先名單中，引發各界熱議。藥師林士峰表示，台灣疫苗接種政策堪稱「全世界最複雜」，不僅標準不一也不公平，除了「選票考量」外，他實在想不出為何需要弄出一套這麼麻煩的標準。

林士峰昨日（2）在臉書發文指出，我國的疫苗接種政策堪稱是全世界最複雜的，有時候加開、有時候突然改變資格，錯過自己能打的這輪，什麼時候能再輪到，也不知道；比如醫事人員的家屬，5月的時候還能打，6月時就變成資格不符了。

對此，林士峰直言，除了選票考量以外，他實在也想不到，為什麼簡單扣除醫事人員跟機組人員之後，照年齡由上往下打較公平且沒爭議，卻需要弄得那麼複雜，而且還「滾動式調整」。

此文一出，網友紛紛在下方留言回應：「聽大家說疫苗跟著選票去了」、「選票市場」、「台灣疫苗政策應能聞名全世界」、「因為政治凌駕於全民健康福祉之上」、「『民主』=老百姓是民，黨是主。這才是他們的真實想法吧！」、「我也不懂，神邏輯」、「政府被英系、正國會立委牽著走，而且還不斷製造對立」。