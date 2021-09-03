進入九月，離NBA正式開季越來越近，各隊補強也來到最後階段，而自由市場仍有幾隻漏網之魚還沒被捕，如可能被買斷的狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)、洛夫(Kevin Love)，角色球員米爾沙普(Paul Millsap)，還有急於重返聯盟的艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)、史蒂芬生(Lance Stephenson)、蒙塔艾里斯(Monta Ellis)等。

Millsap considered several playoff contenders – including the Warriors Bulls and Clippers – before the four-time All-Star committed to a championship favorite in Brooklyn. https://t.co/bZ63W1InKJ — Shams Charania (@ShamsCharania) September 2 2021

而稍早據美國名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，戰力已經滿點的籃網宣佈簽下米爾沙普，報導中還說道米爾沙普在選擇加盟籃網前，還曾考慮過加盟勇士、公牛、快艇等隊，也引起老鷹、籃網、鵜鶘、76人和灰狼的興趣，但他最後選擇加入籃網，將輔佐杜蘭特(Kevin Durant)、哈登(James Harden)、厄文(Kyrie Irving)衝擊冠軍。

米爾沙普在這個夏天並沒有很快被選走，並不是說他身手不佳，或許是各隊都把他當成奪冠最後一枚拼圖，畢竟他的老將經驗能幫助球隊走得更遠，在上一季效力金塊時他場均貢獻9分4.7籃板1.8助攻，到了季後賽場均是6.4分3.9籃板1.7助攻，投籃命中率算普通，但擁有一手外線能力。

另外據籃網記者表示，籃網在確定簽下米爾沙普後已有16名球員，預計將裁掉狄安卓喬丹或艾利傑強生(Alize Johnson)，以現有內線球員來說，他們擁有葛瑞芬(Blake Griffin)、克拉克斯頓(Nicolas Claxton)，不過在總教練納許(Steve Nash)麾下或許不少前鋒都能擔綱禁區任務，所以狄安卓喬丹的必要性也慢慢消減。

With Millsap the Nets are now at 16 players. Would mean Jordan or Alize would have to go. — Billy Reinhardt (@BillyReinhardt) September 2 2021

倒是米爾沙普正好就是納許中意的球員類型，他僅203公分，主要擔任大前鋒角色，到籃網或許能拉到五號或著三號位都行，這樣得以配合納許的小球戰術，目前隊內身高最高球員是狄安卓喬丹和克拉克斯頓的211公分，其他人平均大概落在200公分左右而已，接下來就看誰會被裁掉了。