網友轉貼疑似失聯嬤孫親屬的貼文，透露阿嬤不打算帶孫女回去，想靠宗教幫孫女治病。（截自臉書）

新北市林口一名阿嬤8月27日帶8歲孫女去阿里山玩，迄今「神隱」8天，最後身影是30日晚間出現在桃園經國轉運站。有網友轉貼疑似家屬的臉書訊息，指阿嬤昨（2日）有打電話給兒子，表示不打算帶孫女回去；背後原因疑似不想讓孫女靠打針吃藥治療疾病，想靠宗教的力量讓她好。

新北市林口區一名阿嬤，8月27日上午帶著開學升國小二年級的8歲孫女南下嘉義遊玩，只留字條在家中告知，且沒帶手機出門，28日上午曾用公共電話聯繫家人，說要上阿里山後失聯。警方調閱監視錄影，發現嬤孫兩人最後身影，是30日晚間8點40分，搭乘客運在桃園經國轉運站下車。

另有網友在臉書《●【爆廢公社公開版】●》尋人啟事下方留言，轉貼疑似嬤孫倆的家屬臉書貼文，該名親屬指出，阿嬤昨天有打電話給兒子，表示「沒打算帶小孩回來了」，該篇貼文透露，小女孩疑似有疾病，靠打針吃藥調理，但阿嬤認為這樣不好，想靠宗教的力量讓她好。

此外，阿嬤在嘉義時借宿朋友家，朋友提醒小女孩要開學上課了，阿嬤表示要讓孫女自學。該貼文還指出，「感覺信仰有點過了頭」、「姪女的頭髮被剪短了」、「最後身影兩個都有戴帽子」。

眾多網友看了擔心表示：「希望趕快找到」、「到桃園了卻沒有回家，外婆的手機給警方調通聯，看過去外婆常去的宮廟，常找的師傅是誰」、「迷信真的很可怕，如果信的是邪教就更沒救了……」、「8成是被不好宗教洗去上山，因為太多案例是邪教把小朋友關在山上的房子裡，不乖就打罵之類的！這種才叫可怕！逃也逃不了！！這阿嬤還特地把小孩打扮成這樣！很明顯就是不要給大家找到！不是邪教教的？會是誰？只能保佑人沒事，快快被找到了」。