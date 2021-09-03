52歲演員周明增是「喜劇泰斗」許不了之子，1995年周明增演出電視劇《濟公》走紅，詼諧幽默風趣又充滿機智的形象深植人心，只是近年他作品量減少，讓外界好奇去向。媒體昨(2日)報導，有讀者分享近來在命理頻道見到周明增當主持人接聽眾來電，也算是轉換跑道。

許不了當年和初戀女友周桂英生下周明增，長大後周明增遺傳了父親的一張明星臉，1991年接演《朋友好久不見》、隔年又演《劉伯溫傳奇》出道，起初他星路走得順遂，1995年的《濟公》、1999年的《台灣廖添丁》都將他人氣炒到顛峰，未料1998年冒出酒駕事件，2004年傳出涉毒，讓周明增名聲直落。

周明增轉換跑道到命理頻道當主持人。（圖／中時資料照片）

2012年周明增接受本報專訪，坦言很早就有替父親成立基金會的想法，但礙於現實經濟壓力，自認「福分」不足，希望修習夠了再說，而他和同父異母的弟弟、妹妹也傳出不愉快，周明增當時坦言沒往來，過去的事不想多說，之後他深耕演員工作，2016年與霍正奇、莫棠予合作演出新戲《命運交叉路》，2018年也曾與太保、香港國寶級演員吳耀漢拍攝公視新創電影《殺人之夏》。

據《三立新聞網》報導，周明增當年因《濟公》收視好，一拍就拍了200多集，反觀近年作品少，近3年作品列表上只有《戲說台灣》單元劇，有觀眾轉電視時意外發現在命理頻道的Call In節目驚見周明增身影，他穿著格紋外套、白襯衫，頂著俐落的短髮在蓮花布景前與子璇老師聊命理並接來電，當中還聊到第二春等話題，周明增尷尬大笑，看似心情不錯，也算在新領域中闖出一片天。

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