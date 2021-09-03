【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著疫情相對穩定，全民期待解封出遊時刻終於來臨，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)即日起至10月12日(星期二)舉辦「向陽的山頭」四重超殺好康活動，包含「2021中秋限定禮盒」、「買阿里山熱門套票送購物金」、「瘋拉霸拿即享折扣券」以及即日起至9月30日(星期四)期間限定「LINE Pay滿額加碼回饋」，要讓民眾能EASY出遊阿里山，輕鬆規劃小旅行；動動手指就能省錢，舒暢在家嚐美味。

阿里山管理處洪維新處長表示，這次辦理「向陽的山頭」的活動內容超澎湃，首次與在地嚴選店家推出「中秋限量禮盒」，以及全新結合景點及在地商家推出「購物金」優惠，除此之外還有線上遊戲拿優惠，就是要讓大家好吃、好玩又好買，一起迎向阿里山嶄新的曙光。

▲阿里山茶包與果乾中秋禮盒。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

中秋送這盒 來自阿里山限定的好味道

即將來臨的中秋連假，除了月圓人團圓之外，阿里山管理處也首次推出中秋「阿里山風土體驗」限定禮盒共3款。包括嚴選在地多家優質茶農、咖啡莊園，人氣伴手禮「晉揚欣茶庄」特製果乾、「奮起福」黃金米磚，每款限量各100盒，即日起開賣至10月12日，期間優惠價每盒300元，「阿里山EASY GO」官網獨家販售。

EASY出遊阿里山 精打細算GO優惠

隨著疫情解封後，阿里山管理處也感受到民眾期待出遊的心，這次「向陽的山頭」活動期間，全新推出「買4大熱門套票送100元店家購物金」以及「店家購物金買1送1」，直接讓購物金2倍放大!其中熱門套票包含「阿里山國家森林遊樂區」、「太平雲梯」、「達娜伊谷」門票及「台灣好行阿里山線」車票，只在「阿里山EASY GO」官網獨家販售，限量各1000組，優惠只到10月12日(星期二) ，售完為止，讓您精打細算出遊好EASY。

幸運瘋拉霸拿好康 LINE Pay加碼滿額回饋

除了中秋禮盒及套票優惠外，還有線上「瘋拉霸」小遊戲活動，抽最高5折線上折扣券，現領現折，適用於「阿里山 EASY GO!」 官網指定商品，總值數萬元好禮全民一起拿，就是要讓您好康優惠享不完，詳情請上「向陽的山頭－阿里山嶄新再現」活動頁。此外；9月30日前，在「阿里山 EASY GO!」官網選購商品，結帳金額滿$500並使用LINE Pay付款，限定點數回饋10%(部分商品除外)。

▲阿里山「向陽的山頭」四重超殺好康活動。

圖片：阿里山國家風景區管理處／提供

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