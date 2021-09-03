19歲美國演員馬修明德勒（Matthew Mindler），曾和「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）合作電影《我的白癡老哥》（Our Idiot Brother），19歲的他卻突然在大學校園中失蹤，等到被發現時已經死亡多時，噩耗一出，不少粉絲都難以接受，如今他的死因出爐，結果令人訝異。

8月17日晚間8點左右，馬修被監視器拍到一身休閒，穿著帽踢和黑色牛仔褲從宿舍離開，前往停車場，這是他最後被目擊的時間，他的同學也表示，16、17日他都還有到校上課，沒想到3天後，竟然在距離費城90英哩外的Manor Township小鎮找到馬修的遺體。

馬修明德勒最後身影曝光。（圖／翻攝自推特）

米勒斯維爾大學校長也沉痛地證實噩耗：「我懷著悲痛的心情告訴大家，來自賓夕法尼亞州海勒敦鎮（PennsylvaniaHellertown）的 19 歲的馬修明德勒，他是米勒斯維爾大學的一年級學生。這個艱困的時期，我們的心與他的朋友和家人同在。

據外媒《TMZ》報導，初步判定為自殺，但詳細死因仍須等待毒理學結果。事實上，馬修雖然曾和保羅路德、柔伊黛絲香奈（Zooey Deschanel）和伊莉莎伯班克絲（Elizabeth Banks）等知名演員拍過戲，但星途十分不順遂，等到2016年演完電視電影《Chad: An American Boy》便銷聲匿跡。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980