暖心爆發！高雄市1名68歲劉姓婦人，從事資源回收，15年前得知女兒的友人18歲產子後離婚，拋下襁褓中的嬰兒離家，劉婦因自己也是由阿嬤一手養大，不忍男嬰失怙遭遇，即使家中有一雙就讀高中的兒女要撫養，仍咬牙一手拉拔男嬰長大；由於疫情關係，資源回收量減少，高市婦幼隊警方得知劉婦困境，尋求善心團體，募得30斤白米和生活物資捐給劉婦，助她度難關。

15年前，當時53歲的劉姓婦人，幫忙照顧女兒的18歲友人產下的兒子阿強；未料，幾個月後，女方和丈夫鬧得不歡而散，拋下襁褓中的阿強後失聯。當時靠著資源回收過日子的劉婦，家境本就清苦，即使有一雙就讀高中的兒女要撫養，但看著阿強失去親生父母陪伴，回想起自己從小跟著阿嬤過生活的幼年經歷，不忍心把他交由社會局安置，和家人溝通討論後，全家人決定用愛心灌溉失怙的阿強。

劉婦家中多添一名新成員，雖經濟負擔加重，但劉婦仍咬牙苦撐，阿強已變成15歲少年，但疫情爆發後，不少餐廳未營業，資源回收量變少，劉婦收入不穩， 高市警局婦幼隊小隊長蕭麗梅、郭長庚和警員林宥均在關懷協尋未成年個案阿強時，發現阿強成長背後有洋蔥，得知劉婦家中困境，於是尋求善心團體協助，續寫感人篇章。

警方找了三民區當地善心團體的資源，共募得白米30斤及各項物資支持劉婦善舉；阿強在警方開導下，有感而發地說「我從沒有想過要見我的親生父母，從有記憶以來，就是靠劉媽拉拔我長大，也只有她這麼用心栽培我，以後會用功讀書，給劉媽一個未來好的生活」。