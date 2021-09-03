大陸抖音網紅「痞幼」有著天使臉孔及曼妙的S曲線好身材，年僅23歲玩車資歷就有7年，被封「重機女神」，近日捲入不雅影片風波後也自拍影片澄清，而她的身家背景也被挖出，讓網友嘆玩車只是打發時間。

痞幼常常在網路分享玩車的日常生活，她16歲開始接觸重機，至今已在圈內打滾7年，微博粉絲有152萬人追蹤，近日因捲入性愛影片風波讓她的身家再度被翻出，根據香港01報導，她在北京有1棟市價1.2億元台幣的豪宅，海南島三亞也有8棟別墅，收藏的重型機車包括2輛Ducati、Suzuki太子、BMW S1000RR、YAMAHA R6、KAWASAKI ZX1000rr、隆鑫150、KAWASAKI新款等。

【痞幼】分享自己小時侯照片。

由於這些車款都是夢幻名車，全部加起來大概也要好幾百萬元，如果再算起9間房產，身家粗估破億，就連養的貓咪都傳一隻要價數十萬，奢華又多金的生活令人羨慕不已，有網友虧她當網紅只是打發時間，不想做的話隨時都能回去繼承家業。

痞幼這次身陷性愛影片風波，雖透過微博、IG、臉書澄清，但過去也被網友翻出當過情趣內衣模特兒，事後她硬起來嗆：「我喜歡什麼樣的衣服是我的自由，有這個閒工夫多關心國家大事，不要利用別人美麗的照片去營造事件並且去傳播。」