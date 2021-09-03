4月2日台鐵408車次太魯閣號列車發生嚴重事故，造成包含司機員、機車助理在內49死、213傷，殉職司機員袁淳修今（3）日入祀忠烈祠。全國火車駕駛產業工會除了全員參與，並表示政府應確實檢討、落實改善各項缺失，並記取教訓，不要再有更多的「408次事件」。

火產會理事長黃隆華代表火產會發言表示，包含台鐵全體司機員在內，所有同仁對本事故造成同仁殉職、旅客傷亡深感萬分悲慟與氣憤，近日國家運輸安全調查委員會報告指出「若沒有誤點6分鐘就可能不會發生事故」、「是因為運氣很不好才會發生事故」等，種種荒謬之詞，讓真相愈來愈模糊。

黃隆華表示，近年來台鐵局的通案性工程由鐵道局主導，但事後卻推給台鐵局第一線人員，也未建立一套完善的施工管理制度，罔顧社會大眾的生命財產與用路安全。

他表示，近年推行「台鐵優化」，照理應該往「設備優化」、「用路優化」的方向去做，包括減少設置平交道、建立路線邊坡的安全評估及軌道圍籬等保安設備；但主事單位卻聚焦於「列車提速」，忽略行的安全。火產會也不贊成把「安全」當成口號，成為「台鐵公司化」的一把利劍，將台鐵局徹底分割，變成專屬於政客們或經營者的營利機構。

火產會呼籲，政府應確實檢討、落實改善各項缺失，並記取教訓，不要再有更多的「408次事件」發生。