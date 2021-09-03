美元走軟，周四紐約棉花期貨自一周低點反彈；美元走軟，儘管颶風威脅減弱，但投資人對天然纖維供應增加的擔憂持續，因受到美國農業部調降產量預期，吸引低接買盤，棉價自一周低點反彈走高，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲1.1%，報每磅95.14美分，12月棉花期貨漲1.1%，收盤每磅93.29美分。
中國鄭州商品期貨9月期棉結算價收報每公噸17475元人民幣，較前一日上漲0.03%；庫存方面，截至9月1日，ICE登記庫存68502包，與前一交易日減少2217包。(商品行情網)
美元走軟，周四紐約棉花期貨自一周低點反彈；美元走軟，儘管颶風威脅減弱，但投資人對天然纖維供應增加的擔憂持續，因受到美國農業部調降產量預期，吸引低接買盤，棉價自一周低點反彈走高，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲1.1%，報每磅95.14美分，12月棉花期貨漲1.1%，收盤每磅93.29美分。
中國鄭州商品期貨9月期棉結算價收報每公噸17475元人民幣，較前一日上漲0.03%；庫存方面，截至9月1日，ICE登記庫存68502包，與前一交易日減少2217包。(商品行情網)
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